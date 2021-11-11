Более 100 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме под Челябинском

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Кровля жилого дома загорелась в Копейске в Челябинской области. Из-за пожара эвакуировали 103 человека, в том числе 22 ребенка. Об этом в ночь на четверг, 11 ноября, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Никто не пострадал.

"На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горела кровля жилого четырехэтажного дома коридорного типа. <...> Погибших, травмированных нет. <...> На тушении работало 39 человек личного состава и 12 единиц техники", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из горевшей на юге Москвы многоэтажки спасли 16 человек. Пожар произошел в двух квартирах на 7-м этаже 12-этажного дома в Булатниковском проезде. Один человек погиб. Общая площадь возгорания составила 35 квадратных метров.

До этого пожар произошел в одной из квартир 17-этажного дома на улице Рождественской на юго-востоке Москвы, три человека были спасены. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.