Более 100 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме под Челябинском

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Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области
Кровля жилого дома загорелась в Копейске в Челябинской области. Из-за пожара эвакуировали 103 человека, в том числе 22 ребенка. Об этом в ночь на четверг, 11 ноября, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Никто не пострадал.
"На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горела кровля жилого четырехэтажного дома коридорного типа. <...> Погибших, травмированных нет. <...> На тушении работало 39 человек личного состава и 12 единиц техники", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из горевшей на юге Москвы многоэтажки спасли 16 человек. Пожар произошел в двух квартирах на 7-м этаже 12-этажного дома в Булатниковском проезде. Один человек погиб. Общая площадь возгорания составила 35 квадратных метров.
До этого пожар произошел в одной из квартир 17-этажного дома на улице Рождественской на юго-востоке Москвы, три человека были спасены. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.
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