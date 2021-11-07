Мать и двое детей погибли при пожаре в жилом доме на Чукотке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мать и двое детей стали жертвами пожара в квартире жилого дома на Чукотке. Об этом сообщает сайт прокуратуры региона.

Инцидент произошел в селе Нунлигран Провиденского городского округа. Пожар случился в субботу, 6 ноября, около 22:40.

"Погибли двое несовершеннолетних детей 2020, 2016 годов рождения и их мать", – заявили в прокуратуре.

Причины возгорания пока не установлены.

По факту случившегося прокуратура инициировала проверку. Ее ход и результаты поставлены на контроль прокурора округа. Кроме того, он должен прибыть на место происшествия.

Добавляется, что проверке также подлежат органы и учреждения системы профилактики.

Ранее СК организовал доследственную проверку после смерти женщины в результате пожара на юго-востоке столицы. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.