Мать и двое детей погибли при пожаре в жилом доме на Чукотке

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мать и двое детей стали жертвами пожара в квартире жилого дома на Чукотке. Об этом сообщает сайт прокуратуры региона.
Инцидент произошел в селе Нунлигран Провиденского городского округа. Пожар случился в субботу, 6 ноября, около 22:40.
"Погибли двое несовершеннолетних детей 2020, 2016 годов рождения и их мать", – заявили в прокуратуре.
Причины возгорания пока не установлены.
По факту случившегося прокуратура инициировала проверку. Ее ход и результаты поставлены на контроль прокурора округа. Кроме того, он должен прибыть на место происшествия.
Добавляется, что проверке также подлежат органы и учреждения системы профилактики.
Ранее СК организовал доследственную проверку после смерти женщины в результате пожара на юго-востоке столицы. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
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