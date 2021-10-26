Десять человек спасли при пожаре на рынке во Владивостоке

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Десять человек спасли с территории горящего рынка во Владивостоке. Общая площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Сейчас пожар локализован. Эвакуированы 70 человек. Информация о пострадавших утоняется.

"В ходе разведки было установлено, что огнем охвачена большая часть одноэтажного рынка, произошло обрушение кровли", – говорится в сообщении.

Пожар произошел во вторник утром, 26 октября. По данным МЧС, к тушению привлекали 39 человек личного состава и 11 единиц техники.

Некрасовский рынок является одним из старейших рынков Владивостока. Он был построен в конце 1990-х годов, там велась торговля одеждой, обувью, продовольственными и хозяйственными товарами.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел на строительном рынке в Сочи. По данным спасателей, загорелись торговые павильоны. Площадь возгорания составила порядка 800 квадратных метров.

До этого продовольственный рынок загорелся в Барнауле. Пламя охватило крышу торгового павильона. Пожарные вывели из здания около 100 человек, пострадавших нет.