Крупный пожар произошел на одном из старейших рынков Владивостока

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

На одном из старейших рынков Владивостока произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составляет 500 квадратных метров, есть угроза распространения огня.

"26 октября <...> на пульт пожарной охраны <...> поступило сообщение о возгорании Некрасовского рынка по адресу Океанский проспект. Спустя 8 минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты. В ходе разведки было установлено, что огнем охвачена большая часть одноэтажного рынка", – говорится в сообщении.

В тушении пожара задействованы 39 человек и 11 единиц техники.

Некрасовский рынок был построен в конце 1990-х годов, там велась торговля одеждой, обувью, продовольственными и хозяйственными товарами.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел на строительном рынке в Сочи. По данным спасателей, загорелись торговые павильоны. Площадь возгорания составила порядка 800 квадратных метров.

До этого продовольственный рынок загорелся в Барнауле. Пламя охватило крышу торгового павильона. Пожарные вывели из здания около 100 человек, пострадавших нет.