Крупный пожар произошел на одном из старейших рынков Владивостока

04:17
Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю
На одном из старейших рынков Владивостока произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составляет 500 квадратных метров, есть угроза распространения огня.
"26 октября <...> на пульт пожарной охраны <...> поступило сообщение о возгорании Некрасовского рынка по адресу Океанский проспект. Спустя 8 минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты. В ходе разведки было установлено, что огнем охвачена большая часть одноэтажного рынка", – говорится в сообщении.
В тушении пожара задействованы 39 человек и 11 единиц техники.
Некрасовский рынок был построен в конце 1990-х годов, там велась торговля одеждой, обувью, продовольственными и хозяйственными товарами.
Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел на строительном рынке в Сочи. По данным спасателей, загорелись торговые павильоны. Площадь возгорания составила порядка 800 квадратных метров.
До этого продовольственный рынок загорелся в Барнауле. Пламя охватило крышу торгового павильона. Пожарные вывели из здания около 100 человек, пострадавших нет.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: