Крупный пожар произошел на строительном рынке в Сочи

Фото: скриншот с видео telegram-канала "112"

Крупный пожар произошел в Центральном районе Сочи. По данным спасателей, загорелись торговые павильоны на строительном рынке. Площадь возгорания составляет порядка 800 квадратных метров.

"Горят торговые павильоны, площадь пожара составляет порядка 800 квадратных метров", – приводит ТАСС слова представителя МЧС.

На месте работают несколько расчетов МЧС. По последним данным, пожар удалось локализовать.

28 мая пожар произошел в Москве в районе Старого Толмачевского переулка. Из-за этого были введены временные ограничения движения.