СК начал проверку после гибели пенсионерки при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

СК организовал доследственную проверку после смерти женщины в результате пожара на юго-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по городу Юлию Иванову.

"Вечером 30 октября 2021 года в квартире жилого дома, расположенного по улице 4-я Новокузьминская в городе Москве, после тушения пожара обнаружено тело женщины 1934 года рождения без признаков насильственной смерти. По данному факту организована доследственная проверка", – рассказала она.

Иванова сообщила, что возгорание, согласно предварительным данным, произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Причины будут установлены после проведения пожарно-технической экспертизы.

Сейчас на месте случившегося работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее пожар произошел в трехэтажном доме старой постройки на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы.

Из-за возгорания было ограничено движение автомобилей на Тверской улице. О пострадавших в результате происшествия не сообщалось.