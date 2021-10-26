Пожар начался в торговом центре на юго-западе Москвы – СМИ

26 октября, 21:55 (обновлено 26.10.2021 22:06)
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Пожар произошел в торговом центре на улице Гарибальди на юго-западе Москвы, сообщает ТАСС.
"По улице Гарибальди, дом 6, в ТЦ начался пожар", – рассказал информагентству представитель экстренных служб столицы.
Из здания эвакуированы 50 человек – как сотрудники, так и посетители.
Площадь предполагаемого возгорания не уточняется, однако известно, что огонь распространяется в вытяжке. Также не поступало сообщений о пострадавших.
С крыши здания идут клубы дыма. По словам очевидцев, на месте происшествия было видно пламя. К торговому центру направлены 15 пожарных расчетов.
Позднее источник ТАСС сообщил о ликвидации возгорания. По его словам, площадь возгорания жировых отложений в вытяжке составила 5 квадратных метров.
Ранее, 24 октября, произошло возгорание в торговом центре "Мега Белая Дача". Огонь охватил декорации, однако их удалось оперативно потушить.
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