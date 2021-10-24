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Москва 24

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Происшествия

19:46

Возгорание произошло в ТЦ Мега Белая Дача

происшествия

Фото: Москва 24

В торговом центре Мега Белая Дача произошло возгорание. Его удалось оперативно потушить, сообщается в телеграм-канале "Москва 24".

Уточняется, что загорелись декорации. Но сотрудники смогли быстро воспользоваться огнетушителем.

Ранее уголовное дело возбудили после взрыва в торговом центре "Атлас" в Воронежской области. Полиция не исключает вероятность взрыва самодельного взрывного устройства. Одной из версий рассматривается конфликт между людьми.

В ТЦ Мега Белая Дача загорелся декор

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