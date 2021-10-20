Уголовное дело возбудили после взрыва в торговом центре под Воронежем

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Уголовное дело возбудили после взрыва в торговом центре "Атлас" в Воронежской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
"Возбуждено уголовное дело по статье 167 части 2 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений"). Предположительно установлено, что взорвалась входная группа расчетно-кассового центра "Атлас инжениринг" – говорится в сообщении.
Взрыв без последующего возгорания произошел 19 октября в 23:33 по московскому времени. О пострадавших не сообщалось.
Полиция не исключает вероятность взрыва самодельного взрывного устройства. Одной из версий рассматривается конфликт между людьми.