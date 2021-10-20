Взрыв произошел в торговом центре в Воронежской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В торговом центре "Атлас" в городе Павловск Воронежской области произошел взрыв. Об этом в ночь на среду, 20 октября, со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу сообщает ТАСС.

"Произошел взрыв в 23:33 в торговом центре "Атлас". Информация уточняется", – говорится в сообщении

Информации о пострадавших пока нет.

По словам очевидцев, в результате взрыва повредились обшивка и окна одноэтажного здания. Других подробностей происшествия пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в центре Воронежа взорвался маршрутный автобус ПАЗ. Погибли два человека, более 20 получили травмы.

По факту произошедшего заведено уголовное дело. Взрыв квалифицирован как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.