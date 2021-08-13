Пожар произошел в одном из крупнейших торговых центров Сербии – СМИ

Фото: Youtube/RTS Sajt – Zvanicni kanal

В Белграде в ночь на пятницу, 13 августа, загорелся один из крупнейших торговых центров Сербии. Об этом сообщает телерадиокомпания РТС.

Уточняется, что здание находится в районе Новый Белград. По предварительным данным, никто не пострадал, в момент возгорания людей в торговом центре не было.

Также сообщается, что пламя бушует в центральной части ТЦ, а внутри здания были слышны звуки взрывов. Министр внутренних дел страны Лука Чаушич рассказал, что на объекте "полно газовых баллонов", а при тушении пожара огонь перекинулся на крышу.

"Огонь охватил легковоспламеняющиеся материалы и ткани. Ситуация усугубляется тем, что торговый центр, то есть его часть на крыше, забита товарами. Наши пожарные залезли на крышу, но там много товаров и мы не можем прорваться к огню", – сказал он.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в трехэтажном торговом центре в Пензе. Огонь распространился на мансардном этаже и кровле.