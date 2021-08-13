Пожар произошел в одном из крупнейших торговых центров Сербии – СМИ

02:11
Фото: Youtube/RTS Sajt – Zvanicni kanal
В Белграде в ночь на пятницу, 13 августа, загорелся один из крупнейших торговых центров Сербии. Об этом сообщает телерадиокомпания РТС.
Уточняется, что здание находится в районе Новый Белград. По предварительным данным, никто не пострадал, в момент возгорания людей в торговом центре не было.
Также сообщается, что пламя бушует в центральной части ТЦ, а внутри здания были слышны звуки взрывов. Министр внутренних дел страны Лука Чаушич рассказал, что на объекте "полно газовых баллонов", а при тушении пожара огонь перекинулся на крышу.
"Огонь охватил легковоспламеняющиеся материалы и ткани. Ситуация усугубляется тем, что торговый центр, то есть его часть на крыше, забита товарами. Наши пожарные залезли на крышу, но там много товаров и мы не можем прорваться к огню", – сказал он.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в трехэтажном торговом центре в Пензе. Огонь распространился на мансардном этаже и кровле.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: