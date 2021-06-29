Пожар произошел в ТЦ "Триумф" в Пензе

Фото: Главное управление МЧС по Пензенской области
Пожар охватил трехэтажный торговый центр "Триумф" в Пензе. Об этом сообщается на сайте областного главка МЧС.
По данным ведомства, возгорание произошло в здании 2 на улице Суворова. Огонь распространился на мансардном этаже и кровле.
"В 06:48 объявлена локализация пожара", – заявили в МЧС.
Там уточнили, что возгорание было локализовано на площади 2 тысячи квадратных метров.
Сведений о пострадавших нет. Причины возгорания на данный момент неизвестны.
Ранее пожар произошел в пятиэтажном здании в Лучниковом переулке в центре Москвы. Огонь вспыхнул на третьем этаже в доме 7/4, строении 6.
Очевидцы сообщили о пожаре в Лучниковом переулке