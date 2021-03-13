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Пожар произошел в торговом центре в Сыктывкаре, передает телеканал Москва 24.

Огонь охватил уже большую часть второго этажа. Посетителей и персонал из здания эвакуировали. Пожарные приступили к ликвидации возгорания.

Информации о пострадавших не поступало. В настоящий момент специалисты выясняют причины пожара.

Ранее возгорание произошло в жилом доме района Хорошево-Мневники в Москве. В результате ликвидации возгорания спасли 14 человек, четверо из которых дети, а один человек погиб.