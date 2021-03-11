Пожар произошел на территории монастыря в Нижегородской области

20:42
Фото: МЧС России
Пожар на площади 700 квадратных метров произошел на территории монастыря в Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
"Сообщение о пожаре в отдельно стоящем здании (конюшня, столярная, мастерская) на улице Почтовой в селе Оранки Богородского района поступило в четверг в 18:17. Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара № 1 Бис", – говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что пожар был локализован в 19:52. На месте происшествия работают 36 человек и 14 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось о возгорании в производственном здании с кислородными баллонами в Омске. К тушению пожара были привлечены 12 единиц техники и 61 человек личного состава.
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