Пожар произошел в здании с кислородными баллонами в Омске

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Пожар произошел в производственном здании с кислородными баллонами в Омске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Возгорание на площади 700 квадратных метров случилось на улице 60 лет Победы. Из здания были эвакуированы 26 кислородных баллонов. Произошло частичное обрушение кровли.

К тушению пожара привлечены 12 единиц техники и 61 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее автосервис, административное здание и 10 автомобилей загорелись в подмосковной Калиновке. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

