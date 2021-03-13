При пожаре на северо-западе Москвы погиб один человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пожар произошел в жилом доме района Хорошево-Мневники в Москве, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по городу.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: набережная Новикова-Прибоя, дом 9. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что в 16-этажном жилом доме происходит возгорание в одной из квартир на шестом этаже, а также на балконах седьмого и восьмого этажей", – сказано в сообщении.

В результате ликвидации возгорания спасли 14 человек, четверо из которых дети, а один человек погиб. В настоящее время пожар ликвидирован.

Ранее один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома в Таганском районе столицы. В одной из квартир на шестом этаже 14-этажного здания горели личные вещи и мебель.