При пожаре на северо-западе Москвы погиб один человек

09:39 (обновлено 13.03.2021 09:40)
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пожар произошел в жилом доме района Хорошево-Мневники в Москве, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по городу.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: набережная Новикова-Прибоя, дом 9. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что в 16-этажном жилом доме происходит возгорание в одной из квартир на шестом этаже, а также на балконах седьмого и восьмого этажей", – сказано в сообщении.
В результате ликвидации возгорания спасли 14 человек, четверо из которых дети, а один человек погиб. В настоящее время пожар ликвидирован.
Ранее один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома в Таганском районе столицы. В одной из квартир на шестом этаже 14-этажного здания горели личные вещи и мебель.
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