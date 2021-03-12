Пять человек спасли при пожаре на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожарные спасли пять человек в ходе тушения огня в квартире жилого дома на юго-востоке Москвы.

Как сообщили в МЧС по городу, инцидент произошел по адресу: проспект 40 лет Октября, дом 4, корпус 2.

Отмечается, что возгорание зафиксировали в квартире и на балконе шестого этажа девятиэтажного дома.

Люди были спасены с вышерасположенных этажей. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Сведений о пострадавших не поступало. В данный момент пожар ликвидирован.

Ранее стало известно, что один человек погиб при пожаре в квартире в районе Царицыно на юге столицы.