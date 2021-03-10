Строение около железной дороги загорелось в Химках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пожар произошел в торговых рядах в подмосковных Химках рядом с железной дорогой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На Железнодорожной улице в Химках горит строение около торговых рядов, есть угроза распространения огня на сами ряды", – рассказал собеседник агентства.

Как уточняется, около рядов находятся контактные провода Октябрьской железной дороги.

Площадь возгорания, а также подробности произошедшего устанавливаются.

Накануне возгорание произошло на Ленинградском проспекте.

