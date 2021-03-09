Трое детей погибли при пожаре в квартире на Сахалине

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
На Сахалине трое детей погибли в результате пожара в квартире, говорится в сообщении правительства Сахалинской области в Telegram-канале.
Как уточняется, пожар произошел в квартире на первом этаже дома, который расположен в Томаринском районе в селе Красногорск.
"По предварительным данным, погибли трое детей", – говорится в сообщении.
По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.
Ранее при пожаре в Кирове погибли четверо детей и женщина. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Для установления причин пожара провели необходимые экспертизы.