Трое детей погибли при пожаре в квартире на Сахалине

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На Сахалине трое детей погибли в результате пожара в квартире, говорится в сообщении правительства Сахалинской области в Telegram-канале.

Как уточняется, пожар произошел в квартире на первом этаже дома, который расположен в Томаринском районе в селе Красногорск.

"По предварительным данным, погибли трое детей", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.

Ранее при пожаре в Кирове погибли четверо детей и женщина. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Для установления причин пожара провели необходимые экспертизы.

