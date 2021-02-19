При пожаре в Кирове погибли четверо детей и женщина

Фото: МЧС России по Кировской области

На месте пожара в Кирове найдены тела четырех детей и женщины, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.

"В пятницу в 00:46 произошел пожар в деревянном четырехквартирном жилом доме на Бородулина, 38. На месте найдено тело женщины 1973 года рождения, а также четырех несовершеннолетних", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте трагедии продолжают работать следователи-криминалисты. Для установления причин пожара назначены экспертизы.

Ранее пожар произошел в общежитии на улице Вилиса Лациса в Москве. В результате происшествия пострадали два человека. Возгорание на данный момент ликвидировано. В экстренных службах уточнили, что из здания эвакуировали 80 человек.