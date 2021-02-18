Один человек пострадал при пожаре в квартире в Люберцах

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В одной из квартир жилого дома в Люберцах произошел пожар, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Московской области.

"Сообщение о возгорании на улице Воинов-Интернационалистов поступило в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях. Спасателям удалось ликвидировать пожар. Есть пострадавший", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для тушения возгорания были привлечены 15 человек и четыре единицы техники.

Ранее пожар произошел в магазине на первом этаже многоэтажки. Возгорание в доме 51, корпус 2, на Севастопольском проспекте случилось утром.