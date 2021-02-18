Двое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Пермском крае

Фото: СК РФ по Пермскому краю

Двое детей погибли при пожаре в частном жилом доме в Пермском крае. Об этом информирует сайт регионального СК.

В ведомстве сообщили, что пожар произошел в селе Орда вечером в среду, 17 февраля. В момент возгорания в доме без присмотра взрослых находились двое детей 2011 и 2017 года рождения.

"Детям спастись не удалось", – заявили в СК.

По факту случившегося было открыто уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". При этом на телах погибших не было обнаружено признаков насилия.

Ранее возгорание произошло в одноэтажном деревянном доме под Ульяновском. В результате случившегося погиб ребенок.