Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

19:56

Один ребенок погиб и один пострадал при пожаре в жилом доме под Ульяновском

происшествия регионы

Фото: 73.mchs.gov.ru

Пожар произошел в жилом доме в Ульяновской области, в результате происшествия один ребенок погиб и еще один пострадал. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном двухквартирном доме на станции Молвино в Тереньгульском районе поступило в экстренные службы в 17:30 (16:30 мск). Спустя полчаса пожарным удалось локализовать пожар, а в 18:04 (17:04 мск) открытое горение было ликвидировано.

"Пострадал один человек (мальчик 2008 года рождения), госпитализирован в ГУЗ Тереньгульская РБ. К сожалению, один человек погиб (девочка 2012 года рождения", – говорится в сообщении.

Ранее один человек погиб в результате пожара в доме в столичном районе Лианозово. Возгорание на площади 15 квадратных метров произошло по адресу улица Новгородская, дом 35, корпус 1. Ликвидацией пожара занимались 11 единиц техники и 42 человека. В ходе тушения из квартиры были спасены пять человек.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать