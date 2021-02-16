Один ребенок погиб и один пострадал при пожаре в жилом доме под Ульяновском

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Пожар произошел в жилом доме в Ульяновской области, в результате происшествия один ребенок погиб и еще один пострадал. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном двухквартирном доме на станции Молвино в Тереньгульском районе поступило в экстренные службы в 17:30 (16:30 мск). Спустя полчаса пожарным удалось локализовать пожар, а в 18:04 (17:04 мск) открытое горение было ликвидировано.

"Пострадал один человек (мальчик 2008 года рождения), госпитализирован в ГУЗ Тереньгульская РБ. К сожалению, один человек погиб (девочка 2012 года рождения", – говорится в сообщении.

Ранее один человек погиб в результате пожара в доме в столичном районе Лианозово. Возгорание на площади 15 квадратных метров произошло по адресу улица Новгородская, дом 35, корпус 1. Ликвидацией пожара занимались 11 единиц техники и 42 человека. В ходе тушения из квартиры были спасены пять человек.