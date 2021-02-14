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На улице Живописная на северо-западе Москвы произошло задымление в трамвае. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Задымление трамвая №28к случилось около 17:45 в районе дома 22 по улице Живописная. Пострадавших не было. На месте работали оперативные службы", – говорится в сообщении.

Движение трамваев на данном участке уже восстановлено.

Ранее в столичном районе Марфино загорелся автобус. Пожар на площади 18 квадратных метров произошел по адресу улица Ботаническая, дом 33. В министерстве сообщили, что на момент происшествия в автобусе не было пассажиров.