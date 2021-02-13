Возгорание автобуса произошло на северо-востоке Москвы

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В столичном районе Марфино загорелся автобус. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Москве.

Пожар на площади 18 квадратных метров произошел по адресу улица Ботаническая, дом 33. В министерстве сообщили, что на момент происшествия в автобусе не было пассажиров.

"Принятыми мерами пожар был ликвидирован", – говорится в сообщении.

Ранее из-за возгорания автомобиля было временно перекрыто движение в Алабяно-Балтийском тоннеле. Водители не могли проехать от улицы Алабяна в сторону Большой Академической.

