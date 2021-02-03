На Варшавском шоссе водитель иномарки насмерть сбил пешехода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, насмерть сбил водитель легкового автомобиля, сообщает "Вечерняя Москва" .

Инцидент произошел 2 февраля вечером на Варшавском шоссе около дома № 129, корпуса 2. Пострадавший, личность которого не установлена, скончался от полученных травм. По данному факту проводится проверка.

Ранее водитель Porsche Cayenne сбил женщину на востоке Москвы, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.