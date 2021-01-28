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Происшествия

14:14

Водитель Porsche сбил женщину на пешеходном переходе на востоке Москвы

происшествия ДТП

На востоке Москвы Porsche Cayenne сбил пешехода

Водитель Porsche Cayenne сбил женщину на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ.

Авария произошла у дома 3 на Кузнецовской улице. В МВД рассказали, что водитель сбил женщину 1982 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Информации о состоянии пострадавшей не поступало. В настоящий момент устанавливаются причины ДТП.

Ранее авария с участием грузовика произошла на Нижегородской эстакаде. В результате ДТП никто не пострадал. В районе аварии для проезда временно был доступен только левый ряд.

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