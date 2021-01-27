Иномарка пробила стену паркинга в Долгопрудном

Машина пробила стену многоуровневой парковки в Подмосковье

В подмосковном Долгопрудном автомобиль едва не рухнул с многоуровневой парковки. Очевидцы сняли на фото последствия происшествия на паркинге.

Mercedes-Benz, пробивший стену и наполовину зависший в воздухе, остался без повреждений. Водитель иномарки смог выбраться. В результате машина осталась на высоте третьего этажа.

Ранее столичных водителей призвали к внимательности из-за снегопада. Специалисты добавили, что в непогоду на дорогах снижается видимость, что может привести к авариям.