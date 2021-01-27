В Дептрансе призвали москвичей к внимательности на дорогах из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На Москву надвигается снегопад. В связи с этим в Дептрансе призвали водителей быть внимательными на дорогах.

"По данным синоптиков, на Москву надвигается снегопад. Будьте внимательны за рулем и соблюдайте правила дорожного движения", – говорится в сообщении департамента в Telegram.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) также попросили водителей учитывать фактор снегопада при планировании своих поездок и при возможности пересесть на общественный транспорт. Специалисты добавили, что в непогоду на дорогах снижается видимость, что может привести к авариям.

"Просим водителей быть внимательными на дорогах, не нарушать ПДД и по возможности отдавать предпочтение городскому транспорту", – заключили в ЦОДД.

Ранее синоптики сообщили, что с утра четверга до конца пятницы в городе прогнозируется снегопад. Они уточнили, что в столице может выпасть до четверти месячной нормы осадков, а прирост снега может составить от 5 до 10 сантиметров.

Также москвичей предупредили о сильной гололедице. Предупреждение действует до 02:00 29 января, а в Подмосковье – до 01:00 того же дня.

Ранее глава Гидрометцентра заявил, что россиянам необходимо привыкнуть к аномальным погодным явлениям, поскольку они будут происходить все чаще. Эксперты подчеркивали, что зимние колебания метеопараметров могут негативно сказаться на людях старшего возраста и гражданах, имеющих проблемы со здоровьем.

