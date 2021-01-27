Жителям столицы пообещали морозное начало февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице в начале февраля ожидается похолодание до 10 градусов мороза в ночное время, рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
По его словам, в субботу будет облачно, пройдет небольшой снег, температура воздуха ночью составит от минус 2 до минус 7 градусов, ветер подует южный со скоростью 5–10 метров в секунду.
Согласно прогнозам синоптиков, в воскресенье ночью ожидается от минус 7 до минус 12 градусов, днем – от минус 2 до минус 7.
"1 и 2 февраля ожидается облачная погода, переменная облачность за счет роста давления, небольшой снег. Ночью будет от минус 5 до минус 10 градусов, днем – минус 1–6 градусов. Оттепель заканчивается, и начинается опять зимняя погода", – приводит слова Цыганкова Агентство "Москва".
Кроме того, на Москву надвигается очередной снегопад. Он прогнозируется с утра четверга до конца пятницы. Синоптики уточнили, что в столице может выпасть до четверти месячной нормы осадков.
Также жителей столицы предупредили о сильной гололедице. В столице предупреждение действует до 2:00 29 января, а в Подмосковье – до 1:00 того же дня.
Ранее глава Гидрометцентра заявил, что россиянам необходимо привыкнуть к аномальным погодным явлениям, поскольку они будут происходить все чаще.
Синоптик рассказал, ждать ли москвичам возвращения двадцатиградусных морозов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: