Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в выходные

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В ближайшие выходные в Москве ожидаются умеренные морозы и снегопад, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В последующем циклон, центр которого над Белоруссией, будет нас поджимать. Сначала температуру он прибьет к нулям, а все осадки начнут превалировать в твердой фазе. Тихой сапой зима будет отвоевывать позиции", – передает РИА Новости слова Тишковца.
Он отметил, что в среду и четверг температура воздуха будет твердо держаться на отметке 0 градусов, а заморозки начнутся с пятницы.
"В субботу ночью – минус 3 – минус 8, днем – 0 – минус 5, а в воскресенье вообще будет ночью минус 5 – минус 10 и днем – минус 1 – минус 6. При этом будет идти такой хороший снежок. Выходные в этом смысле украсят землю таким белоснежным покрывалом, и все будет в рамках умеренных морозцев. Зима вернет свои позиции", – пояснил метеоролог.
Он также отметил, что мокрый снег, начавшийся во вторник, сохранится до утра среды и может принести до 3 миллиметров осадков. По данным Тишковца, снежный покров во вторник подтает с 24 до 23 сантиметров.
Ранее специалисты Гидрометцентра объявили в столичном регионе желтый уровень погодной опасности. Предупреждение из-за гололедицы и порывистого ветра действует до 29 января.
"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде в выходные
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