Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Из-за мокрого снега и усиления ветра в Москве водителям рекомендовали воспользоваться городским транспортом.
"До 10:00 27 января ожидается мокрый снег и усиление ветра до 17 метров в секунду. Пожалуйста, будьте аккуратнее и по возможности пользуйтесь городским транспортом", – говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Telegram.
Ранее специалисты Гидрометцентра объявили в столичном регионе желтый уровень погодной опасности. Предупреждение из-за гололедицы и порывистого ветра действует до 29 января.
Москвичей также предупреждали, что в выходные в столицу вернется морозная погода. Столбики термометров могут опуститься до -10 градусов. По словам метеорологов, такие перемены в погоде связаны с тем, что по европейской территории страны проходит череда циклонов.
Эксперты подчеркивали, что зимние колебания метеопараметров могут негативно сказаться на людях старшего возраста и гражданах, имеющих проблемы со здоровьем. Отмечается, что у них могут обостряться заболевания суставов и органов дыхания.
Москвичей предупредили о гололедице
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