Столичных водителей призвали к осторожности из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе в ближайшее время возможно образование гололедицы. Об этом говорится на странице департамента транспорта в Telegram.

"В Москве в ближайшее время на дорогах возможно образование гололедицы. Кроме того, ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Водителей из-за непогоды призвали быть предельно осторожными, не совершать резких маневров и не оставлять автомобиль у слабо укрепленных конструкций.

Ранее в Гидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и порывистого ветра. Предупреждение действует до 29 января.

По прогнозам синоптиков, днем во вторник столбики термометров в столичном регионе будут показывать около 0... +2 градусов, по области – около +3 градусов.

Однако уже к выходным в городе температура воздуха может опуститься до -10 градусов. Также в столичный регион вернутся осадки. По словам метеорологов, такая перемена погоды связана с тем, что по европейской территории страны проходит череда циклонов.

Эксперты подчеркивали, что зимние колебания метеопараметров могут негативно сказаться на людях старшего возраста и гражданах, имеющих проблемы со здоровьем. Отмечается, что у них могут обостряться заболевания суставов и органов дыхания.

