Врач рассказала, как потепление в столице влияет на сонливость и работоспособность горожан

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-терапевт Надежда Чернышова сообщила, что теплая погода, установившаяся в Москве в январе, может провоцировать сонливость, апатичность и негативно влиять на работоспособность.

"Как правило, такая теплая, сырая и пасмурная погода сопровождается низким атмосферным давлением. Это давление у очень многих людей вызывает упадок сил, сонливость, низкую работоспособность и апатичную вялость", – заявила Чернышова в беседе с Москвой 24.

Терапевт отметила, что чем старше люди, тем больше у них проблем с метеозависимостью. Сосуды у пожилых людей хуже реагируют на изменение погоды, поэтому они плохо чувствуют себя при смене погоды или в непривычных погодных условиях. Также тяжело переносят метеоскачки люди с низким артериальным давлением (гипотоники).

Чернышова советует бороться с сонливостью и апатией прогулками на свежем воздухе и умеренной физической нагрузкой. "С утра можно сделать несколько заряжающих движений или потанцевать под приятную музыку в течение 3–5 минут", – рекомендует терапевт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Главные причины сонливости – отсутствие свежего воздуха, сидячий образ жизни и низкая физическая активность. Иногда неправильный режим сна и отдыха.

По мнению Чернышовой, нужно раньше ложиться спать и раньше вставать. "Желательно ложиться до полуночи. Каждый час сна до полуночи равен двум часам после полуночи. То есть если вы легли спать в 10 вечера и два часа до полуночи проспали, то вы выспитесь гораздо лучше, чем если будете спать лишние часы утром", – сообщила терапевт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Это связано с выработкой гормона мелатонина. Для того чтобы он вырабатывался, нужно спать в темноте. Правильный режим дня будет способствовать борьбе с плохим самочувствием из-за непривычно теплой погоды.

Чернышова добавила, что в мегаполисе довольно сложно соблюдать правильный распорядок дня, но если все же ему следовать, а также заниматься физической активностью на свежем воздухе, можно избежать последствий необычной погоды.

В Москве 25 января был зафиксирован температурный рекорд за последние 140 лет. Столбики термометра зимой поднялись почти до +4 градусов.