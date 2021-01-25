Синоптики рассказали, как долго в Москве продержится теплая погода

За всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве зафиксирована самая высокая температура для 25 января: столбики термометров ночью поднялись до отметки почти в +4 градуса. Разбираемся, надолго ли в столице задержится аномальное тепло.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Бросило в жар

Температура воздуха в ночь на понедельник, 25 января, в Москве прогрелась до +3,8 градуса, сообщили синоптики. Эта цифра побила предыдущий рекорд и стала абсолютным максимумом для столицы за всю историю наблюдений.





из сообщения портала "Метеоновости" В 04:00 25 января температура воздуха на ВДНХ достигла +3,8 градуса. А это значит, что пал прежний максимум для 25 января, который составлял +3,6 градуса и принадлежал 2002 году.

По мнению метеорологов, 25 января может оказаться самым теплым днем с начала этой зимы. Небывалому потеплению предшествовал серьезный минус. Ночь на 18 января стала самой холодной в Москве с начала декабря. Тогда столбики термометров в районе главной столичной метеостанции показали -23,6 градуса. Самым морозным этот день в истории метеонаблюдений столицы был в 1940 году: тогда похолодало до минус 41,1 градуса.

В то же время в середине января на столицу обрушился сильный снегопад, который шел несколько дней, после чего высота снежного покрова значительно увеличилась.

Температурные качели, по словам врачей, могут негативно сказаться на горожанах, у которых бывают мигрени или имеются сердечно-сосудистые заболевания. Специалисты советуют метеозависимым людям в такие периоды внимательно следить за собственным самочувствием и не забывать принимать лекарства, назначенные лечащим врачом.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Еще погреемся?

В целом период теплой погоды с аномальной температурой воздуха завершится к концу января. Об этом Москве 24 рассказал начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

"До 29 января еще оттепель, а 30 января, в субботу, уже подморозит: -5... -10 градусов ночью и -2... -7 градусов – днем. Подморозит и 31 января, в воскресенье", – объяснил он.

Синоптик добавил, что атмосферное давление на этой неделе не порадует. "Пока стоит тепло, у нас будет низкое атмосферное давление. То есть у нас пока 745 миллиметров, к четвергу – 741, а к субботе – 733", – сказал Цыганков.

В свою очередь, ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус подтвердил Москве 24, что ближайшие дни в столице будет довольно тепло.





Михаил Леус ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Во вторник температура – около 0... +2 градусов, с небольшими осадками, в среду чуть прохладнее, около 0 температура, высока вероятность гололедицы, местами слабый снег возможен. Примерно такая же погода ждет москвичей и в четверг, и в пятницу. В пятницу только будет чуть больше осадков, температура будет чуть выше: 0... +2 градуса.

Такие перепады температур являются одним из признаков продолжающегося глобального потепления, объяснил Леус.

"Если у нас средние значения метеорологических элементов, в частности температуры, меняются не сильно, она растет очень плавно, то разброс температур становится более заметным. Мы начали год при температуре положительной, потом к середине января у нас 25 градусов мороза, а сейчас опять +4 градуса. Вот такие резкие смены температуры становятся все более характерными для погодных процессов", – сказал собеседник Москвы 24.

Однако, по словам Леуса, не стоит рассчитывать на то, что в Москву уже пришла весна. Природа еще не готова просыпаться, поскольку высота снежного покрова остается значительной и нет постоянной оттепели, подытожил синоптик.

Кроме того, оба эксперта сошлись во мнении, что по погоде этой зимой не стоит судить о предстоящей весне.