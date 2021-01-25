Бригады Мосводостока работают в усиленном режиме из-за потепления в столице

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В Москве сотрудники ГУП "Мосводосток" работают в усиленном режиме из-за потепления. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.
С установлением плюсовой температуры в столице начал таять снег. Только с 22 по 24 января высота сугробов уменьшилась на 10 сантиметров.
"Ежедневно для проверки и, при необходимости, очистки водоприемных колодцев от снега и наледи задействованы порядка 160 бригад и около 130 единиц техники", – отметили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что, по прогнозам синоптиков, теплая погода в городе сохранится до пятницы.
Начальник производственного управления Сергей Кобзарев рассказал, что сотрудники предприятия следят за состоянием водоприемных колодцев, а также очищают их и решетки для пропуска талых вод.
При фиксировании скоплений воды горожанам советуют обращаться по телефону диспетчерской службы Мосводостока 8 (495) 657-87-03.
Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в столице и области на 26–28 января. В регионе ожидаются ветер с порывами до 15 метров в секунду и гололедица.
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