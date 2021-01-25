Синоптики предупредили москвичей о ветре и гололедице

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Желтый уровень погодной опасности объявили в столице и области на 26–28 января. В регионе ожидаются ветер с порывами до 15 метров в секунду и гололедица, говорится на сайте Гидрометцентра России.

"Ветер, порывы до 15 метров в секунду, период предупреждения с 12:00 26 января до 12:00 28 января", – следует из предупреждения. Сильную гололедицу прогнозируют с 1:00 27 января до 1:00 29 января.

Ранее говорилось, что в ночь на понедельник столбики термометров показывали +3,8 градуса. Такие показатели побили рекорд 2002 года, когда в городе в этот день было +3,6 градуса.

Кроме того, эксперты подчеркивали, что зимние колебания метеопараметров могут негативно сказаться на людях старшего возраста и гражданах, имеющих проблемы со здоровьем.