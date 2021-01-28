Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Авария с участием грузовика произошла на Нижегородской эстакаде. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram.

"На Нижегородской эстакаде перед съездом на Нижегородскую улицу произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобиля", – говорится в сообщении.

В Дептрансе подчеркнули, что для автомобилистов свободен один левый ряд. На месте происшествия образовался затор протяженностью три километра.

Информации о пострадавших не поступало. В настоящий момент выясняются причины аварии.

Ранее автомобиль упал в пруд в районе Марьино на юго-востоке Москвы. ДТП произошло на Новочеркасском бульваре в районе дома 20, корпуса 1. Данных о пострадавших не поступало.

