Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Авария с участием грузовика произошла на Нижегородской эстакаде. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram.
"На Нижегородской эстакаде перед съездом на Нижегородскую улицу произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобиля", – говорится в сообщении.
В Дептрансе подчеркнули, что для автомобилистов свободен один левый ряд. На месте происшествия образовался затор протяженностью три километра.
Информации о пострадавших не поступало. В настоящий момент выясняются причины аварии.
Ранее автомобиль упал в пруд в районе Марьино на юго-востоке Москвы. ДТП произошло на Новочеркасском бульваре в районе дома 20, корпуса 1. Данных о пострадавших не поступало.