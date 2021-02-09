Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб в результате пожара в доме в столичном районе Лианозово. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по Москве.

Возгорание на площади 15 квадратных метров произошло по адресу улица Новгородская, дом 35, корпус 1.

Ликвидацией пожара занимались 11 единиц техники и 42 человека. В ходе тушения из квартиры были спасены пять человек.

Ранее сообщалось о возгорании на складе в районе Южное Бутово на юго-западе столицы. Огонь распространился в здании на улице Синельниковской, доме 1А.

Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.