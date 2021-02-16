Один человек погиб при пожаре на рынке в Волгограде

Фото: МЧС РФ

Один человек стал жертвой пожара в торговых рыночных павильонах в Волгограде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

"В ходе работ по разбору завалов обнаружен погибший", – говорится в сообщении.

Крупный пожар произошел на рынке в Волгограде во вторник днем. По данным экстренных служб, огонь распространился на площади 2 тысячи квадратных метров.

С места происшествия спасатели эвакуировали 150 человек. Открытое горение удалось оперативно потушить.

Крупный пожар вспыхнул на рынке в Волгограде

Ранее спасатели потушили пожар в бытовках в ТиНАО. По предварительным данным, причиной возгорания стала разгерметизация резервуаров на АЗС.

Кроме того, столичные пожарные ликвидировали распространение огня в подвале здания на Марксистской улице. Причина и площадь возгорания не уточнялись.