Пожар в бытовках в ТиНАО потушили

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Пожар, который произошел в бытовках в ТиНАО по адресу улица Адмирала Корнилова, дом 62, потушили. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

"Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Принятыми мерами в 12:21 возгорание бытовок ликвидировано. Подразделения продолжают охлаждение емкостей", – говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что там произошла разгерметизация двух резервуаров на АЗС. Причиной этого стал пожар. Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 11:17 по московскому времени.

В МЧС подчеркивали, что подразделения работают с соблюдением техники безопасности.

Также сообщалось, что в радиусе 300 метров от ЧП осуществлялась эвакуация людей.

По данным столичного департамента транспорта, временно перекрыто движение по улице Адмирала Корнилова от Проектируемого проезда № 7038 до Проектируемого проезда № 134. Также задерживаются автобусные маршруты № 433 и 600.

