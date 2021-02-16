Пожар в бытовках в ТиНАО потушили

12:46 (обновлено 16.02.2021 13:28)
Фото: телеграм-какнал "Москва 24"
Пожар, который произошел в бытовках в ТиНАО по адресу улица Адмирала Корнилова, дом 62, потушили. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.
"Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Принятыми мерами в 12:21 возгорание бытовок ликвидировано. Подразделения продолжают охлаждение емкостей", – говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что сведений о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что там произошла разгерметизация двух резервуаров на АЗС. Причиной этого стал пожар. Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 11:17 по московскому времени.
В МЧС подчеркивали, что подразделения работают с соблюдением техники безопасности.
Также сообщалось, что в радиусе 300 метров от ЧП осуществлялась эвакуация людей.
По данным столичного департамента транспорта, временно перекрыто движение по улице Адмирала Корнилова от Проектируемого проезда № 7038 до Проектируемого проезда № 134. Также задерживаются автобусные маршруты № 433 и 600.
Разгерметизация двух резервуаров произошла на АЗС из-за пожара в ТиНАО
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