При пожаре в общежитии на северо-западе Москвы пострадали два человека

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В результате пожара в общежитии на улице Вилиса Лациса в Москве пострадали два человека. Возгорание на данный момент ликвидировано, сообщает ТАСС.

"В настоящее время пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров. В результате происшествия пострадали два человека, один из них госпитализирован", – рассказали агентству в экстренных службах.

Источник также уточнил, что из здания эвакуировали 80 человек.

Ранее в одной из квартир жилого дома в Люберцах произошел пожар, в результате которого пострадал человек.