При пожаре в Солнечногорске погибли двое детей и взрослый

09:40
Фото: 50.mchs.gov.ru
В частном жилом доме в Солнечногорском районе Подмосковья произошел пожар, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"Возгорание случилось на площади 150 квадратных метров в двухэтажном доме в деревне Лугинино. В ходе тушения были найдены тела трех погибших", – говорится в сообщении.
На данный момент спасатели ликвидировали пожар, дом полностью сгорел. Уточняется, что погибшими оказались мужчина и два ребенка.
Причины и условия произошедшего будут установлены в ходе поверки. Согласно предварительной информации, причиной пожара мог стать неисправный удлинитель, подключенный к обогревательному прибору.
Ранее пожар произошел в торговом центре "Ткацкий-1" в Горно-Алтайске. Люди самостоятельно покинули здание горящего ТЦ. Информации о пострадавших не поступало.
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