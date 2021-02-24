Пожар произошел в торговом центре в Горно-Алтайске

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Пожар произошел в торговом центре "Ткацкий-1" в Горно-Алтайске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ГУ МЧС РФ по Республике Алтай.

"На тушение пожара, площадь которого сейчас составляет тысячу квадратных метров, задействовано максимальное количество сил и средств – две пожарные части Горно-Алтайска и пожарная часть Маймы", – говорится в сообщении.

Как уточняется, люди самостоятельно покинули здание горящего ТЦ. Информации о пострадавших не поступало.

В МЧС подчеркнули, что пожарные делают все возможное, чтобы не допустить распространения огня.

Ранее склад загорелся на юге столицы, в районе Царицыно. Площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров, после чего возгорание локализовали. В результате происшествия никто не пострадал.

