В Сочи загорелась гостиница

Фото: МЧС России

В Сочи произошло возгорание в гостинице "Ювента" на площади 600 квадратных метров. Как сообщили в МЧС, постояльцев эвакуируют.

"Сообщение о пожаре поступило в 07:19. Гостиница находится по адресу: Сочи, Адлерский район, улица 8 Марта", – говорится в сообщении.

В настоящее время пожар локализован. По данным МЧС, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее сообщалось о возгорании в строящемся здании на юге столицы. Пожар на площади около 100 квадратных метров произошел во 2-м Котляковском переулке. В результате с третьего этажа здания был спасен один человек.