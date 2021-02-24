В Подмосковье возбудили уголовное дело из-за гибели людей в пожаре

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти троих людей – 43-летнего мужчины и его несовершеннолетних дочерей – в пожаре, говорится в официальном сообщении на сайте ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать неисправный удлинитель, подключенный к обогревателю.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Накануне в Новосибирске во время пожара в частном доме погибли два ребенка. Еще один ребенок пропал с места происшествия, полиция продолжает поиски.

Ранее при пожаре в Кирове погибли четверо детей и женщина. По данному факту возбуждено уголовное дело. Для установления причин пожара назначены экспертизы.