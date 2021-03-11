Один человек погиб при пожаре в квартире в Царицыне

Фото: ТАСС/МЧС России

Пожар произошел в квартире на юге столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

Возгорание случилось в квартире по адресу Ереванская улица, дом 24, корпус 1. В результате происшествия один человек погиб, шестерых удалось спасти.

Ранее сообщалось о пожаре в автосервисе в подмосковной деревне Калиновке. Площадь горения достигла почти 1,7 тысячи квадратных метров. Пожар тушили 65 человек и 19 единиц техники.

Накануне пожар произошел в торговых рядах в подмосковных Химках рядом с железной дорогой. Информации о пострадавших не поступало.

