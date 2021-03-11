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Происшествия

12:43

Пожар в подмосковной Калиновке локализован на площади 1,7 тыс кв м

происшествия пожар регионы

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Пожар в автосервисе в подмосковной деревне Калиновке удалось локализовать. Площадь горения достигла почти 1,7 тысячи квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Уточняется, что на месте происшествия загорелись также административное здание и 15 автомобилей.

Тушат пожар 65 человек и 19 единиц техники, из них от МЧС России – 48 человек и 14 единиц техники.

По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.

Изначально площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. Также была угроза распространения огня на расположенную рядом трансформаторную будку площадью 25 квадратных метров.

В Подмосковье загорелись нежилое здание и 10 автомобилей

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