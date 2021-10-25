В центре Москвы загорелся дом старой постройки

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На 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы произошел пожар в доме старой постройки.

Как сообщили в МЧС, сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 09:47.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу улица 1-я Тверская-Ямская, дом 30, где, по предварительной информации, происходит возгорание на 2-м этаже 3-этажного административного здания", – говорится в сообщении.

Специалисты устанавливают площадь пожара. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Ранее возгорание произошло в ТЦ "Мега Белая Дача". Там загорелись декорации. Но сотрудники смогли быстро воспользоваться огнетушителем.