Прокуратура организовала проверку после пожара в Истре, где погибли два человека

Фото: МЧС России

В результате пожара в Истре погибли два человека. Городская прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, возгорание произошло в садовом доме в СНТ "Возрождение" в деревне Ананово городского округа Истра. В результате погибли женщина и мальчик 2017 года рождения.

На контроль поставлены ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом.

Ранее сообщалось о пожаре на пороховом заводе в Рязанской области. В момент происшествия на смене находились 17 человек. Никому из них не удалось выжить. По словам врио главы МЧС России Александра Чуприяна, причиной трагедии в пороховом цехе стал взрыв.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

